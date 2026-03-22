Что можно, а что нельзя делать 22 марта 2026 в праздник Сороки

22 марта 2026 года — особая дата, которая в православном календаре носит название День памяти 40 мучеников Севастийских, а в народной традиции известна как Сороки (или Сорок сороков). В этот день небесное и земное сходятся воедино: церковь вспоминает подвиг воинов-христиан, не отрекшихся от веры, а природа празднует окончательную встречу весны.
Чтобы провести этот день с пользой для души и избежать невзгод, важно знать, что стоит делать, а что находится под строгим запретом.
Что можно делать 22 марта.
Этот день наполнен особыми традициями, сочетающими духовную строгость Великого поста и радость от пробуждения природы.
1. Духовные практики и молитва.
Посетить храм. В этот день служится торжественная литургия. Считается благим делом поставить 40 свечей и сделать 40 земных поклонов в память о погибших мучениках. Помолиться о защитниках. Особое значение этот день имеет для жен и матерей военнослужащих. Принято молиться 40 мученикам Севастийским о стойкости духа и о благополучном возвращении близких, находящихся на службе. Помянуть усопших. День благоприятен для посещения кладбищ, заказа панихид и молебнов об упокоении.
2. Встреча весны и кулинарные традиции.
Испечь «жаворонков». Главная кулинарная традиция — выпечка 40 булочек из постного теста в форме птиц (жаворонков). Их раздают детям, близким и нуждающимся. Это символизирует призыв весны и напоминает о душах мучеников, устремляющихся к Богу. Защита от морозов. Из ржаной или овсяной муки пекут 40 маленьких орешков. Начиная с этого дня, их выбрасывают на улицу по одному, чтобы символически «отогнать» остатки зимней стужи. Народные гуляния. Молодым мужчинам и мальчикам рекомендуется качаться на качелях. В старину верили, что тот, кто раскачается выше всех, обретет силу, здоровье и удачу на весь год.
3. Дела семейные.
Хорошо проводить время на свежем воздухе, наблюдать за птицами (считается, что именно к этому дню прилетают первые жаворонки).Заниматься планированием огородных работ и наводить порядок в мыслях, оставляя суету для будних дней.