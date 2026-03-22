Что можно, а что нельзя делать 22 марта 2026 в праздник Сороки

Испечь «жаворонков». Главная кулинарная традиция — выпечка 40 булочек из постного теста в форме птиц (жаворонков). Их раздают детям, близким и нуждающимся. Это символизирует призыв весны и напоминает о душах мучеников, устремляющихся к Богу. Защита от морозов. Из ржаной или овсяной муки пекут 40 маленьких орешков. Начиная с этого дня, их выбрасывают на улицу по одному, чтобы символически «отогнать» остатки зимней стужи. Народные гуляния. Молодым мужчинам и мальчикам рекомендуется качаться на качелях. В старину верили, что тот, кто раскачается выше всех, обретет силу, здоровье и удачу на весь год.