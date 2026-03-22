Дмитриев: Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за энергоресурсами РФ

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, исключившей возможность возвращения к закупкам российского газа даже в случае физической нехватки топлива в Европе, заявил, что Россия может полностью переориентировать экспорт энергоресурсов на новые растущие рынки, если они окажутся более выгодными. По словам Пескова, приоритетом для России останутся те направления, где спрос выше, а условия для поставок привлекательнее.