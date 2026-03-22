Дмитриев: Страны ЕС с гордостью займут конец очереди за энергоресурсами РФ

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза вскоре попытаются вернуться к закупкам российских энергоресурсов. Однако, по его словам, очередь будет длинной, и европейским государствам придётся с гордостью занять её конец.

Своё мнение он высказал в соцсети X, добавив, что никакие меры не смогут предотвратить крупнейший энергетический кризис в истории. Россия, по его словам, продолжит оставаться ключевым поставщиком.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, исключившей возможность возвращения к закупкам российского газа даже в случае физической нехватки топлива в Европе, заявил, что Россия может полностью переориентировать экспорт энергоресурсов на новые растущие рынки, если они окажутся более выгодными. По словам Пескова, приоритетом для России останутся те направления, где спрос выше, а условия для поставок привлекательнее.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше