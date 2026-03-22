Ракета с эмблемой «Недели космоса» с «Прогрессом МС-33» стартует с Байконура

Корабль доставит на МКС около 2,5 тонны грузов.

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» пройдет на космодроме Байконур. Особенностью предстоящего старта станет размещение на головном обтекателе ракеты официальной эмблемы «Недели космоса».

Как сообщили в Роскосмосе, корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 тонн грузов. Старт ракеты намечен на 15:00 мск с площадки № 31 космодрома Байконур.

Примерно через 9 минут корабль отделится от третьей ступени ракеты, а через 49,5 часа сблизится с МКС. Стыковка грузового корабля с модулем «Поиск» запланирована на 24 марта — около 16:35 мск. Это будет первый после реконструкции площадки запуск со стартового комплекса № 31 — основной площадки для российской космической программы.

Космический грузовик доставит на МКС 2 509 кг грузов, среди которых 1 211 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции, в том числе оборудование для эксперимента «Солнце-Терагерц», 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.

«Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.

«Неделя космоса».

«Неделя космоса — 2026» приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В основе эмблемы — символическая цифра 65, виток вокруг Земли и знаменитое гагаринское «Поехали!». Отправка эмблемы в космос станет знаковым событием и официальным стартом масштабной программы.

Первая в истории России «Неделя космоса» пройдет с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.

ТАСС — информационный партнер «Недели космоса — 2026».