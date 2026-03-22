Народный календарь. Зачем искать гнездо ласточки на Феофана, 25 марта

25 марта православные чтут память преподобного Феофана Исповедника, преподобного Симеона Нового Богослова и святителя Григория Двоеслова. На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходят сугробы и оттаивает почва.
В старину в этот день было принято отправляться на поиски гнезд ласточек и заглядывать в них. Считалось большим везением найти маленький камешек в гнезде, который потом хранился в качестве талисмана. В старину верили, что это приманит удачу на всю жизнь.
Кроме того, в эту дату нельзя ломать гнездо ласточки, так как это может принести серьезные последствия. Также 25 марта люди выходили на поля, чтобы начинать удобрять почву и высаживать растения.
Приметы погоды:
Если на Феофана лед по затонам не тает, а тонет — год будет тяжелым.
Снег начал таять с южной стороны от муравейника — лето будет коротким и холодным.
На полях с утра лежит туман — в этом году будет хороший урожай льна и овса.
Именины отмечают: Иван, Григорий, Дмитрий, Александр, Владимир.