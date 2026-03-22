Пророчество папашино: почему русская литература изобилует разбойниками и убийцами

Первый герой книги Степанян — А. С. Пушкин (из наследия которого использованы «Маленькие трагедии», «Дубровский» и «Пиковая дама») — имел, как пишет Степанян, вполне профессиональные представления о юридической системе, получив правовую подготовку еще в Лицее, где одним из его любимых преподавателей был крупный юрист А. П. Куницын, к тому же среди знакомых Пушкина было немало деятелей из юридической сферы, например, М. М. Сперанский. Пушкин стал первым из русских литераторов, кто придумал вставить в художественный текст («Дубровского») подлинную судебную выписку для пущей наглядности: «Всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право». Снова призывая на помощь верного Зойю, Степанян проводит довольно оригинальную параллель между благородным разбойником Владимиром Дубровским и Ахиллом в «Илиаде» — оба они лишены правильного образа отца, находятся «в безотцовском или доотцовском состоянии», движимы не гражданским долгом, а гневом, отвага их «лишена ответственности, слепа и саморазрушительна», а нравственный авторитет подменяется авторитетом силы.