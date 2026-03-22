«Больше не сможет причинять вред»: Трамп обрадовался смерти экс-спецпрокурора Мюллера

Трамп прокомментировал смерть бывшего спецпрокурора Мюллера, он заявил, что рад.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 20 марта, скончался бывший специальный прокурор Роберт Мюллер. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рад этой новости. Он отметил, что Роберт Мюллер «больше не сможет причинять вред» людям. Так президент США написал в своей соцсети.

Глава Белого дома добавил, что экс-спецпрокурор «вредил» невинным людям. Других подробностей он не привел.

«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв», — прокомментировал Дональд Трамп.

Экс-спецпрокурор умер на 82-м году жизни. Роберт Мюллер участвовал в расследовании о якобы вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Он не нашел никаких возможных свидетельств «сговора». Москва также опровергла обвинения в якобы влиянии на американские выборы.

