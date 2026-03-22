Нижегородцам объяснили, каким образом будут расти цены на такси

Международный день таксиста отмечается 22 марта. В этот день в 1907 году появились первые автомобили, оснащенные специальными счётчиками. Праздник нижегородские таксисты встречают в этом году с двумя неоднозначными новостями. Во-первых, с 1 марта в России вступил в силу закон о локализации такси. Во-вторых, в регионе в настоящее время продолжается общественное обсуждение инициативы о введении обязательного цвета автомобилей такси — как это сделали в Москве. Скажутся ли новые правила игры на возможном повышении стоимости проезда и более длительном ожидании заказа?