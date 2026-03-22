Нижегородцам объяснили, каким образом будут расти цены на такси

Международный день таксиста отмечается 22 марта. В этот день в 1907 году появились первые автомобили, оснащенные специальными счётчиками. Праздник нижегородские таксисты встречают в этом году с двумя неоднозначными новостями. Во-первых, с 1 марта в России вступил в силу закон о локализации такси. Во-вторых, в регионе в настоящее время продолжается общественное обсуждение инициативы о введении обязательного цвета автомобилей такси — как это сделали в Москве. Скажутся ли новые правила игры на возможном повышении стоимости проезда и более длительном ожидании заказа?
Закон о такси.
«Повышение стоимости проезда — практически неизбежный сценарий, и механика роста цен будет не прямой, а опосредованной — через изменение структуры затрат перевозчиков, — рассказал ИА “Время Н” генеральный директор MIGTORG Александр Коротков. — Новые правила существенно сужают круг допустимых к работе автомобилей. Им на смену должны прийти либо новые отечественные модели, либо ограниченный перечень разрешенных иномарок, однако и то, и другое сегодня стоит значительно дороже, чем машины трёх-четырёхлетней давности, а условия лизинга из-за ключевой ставки стали существенно жёстче».
Владельцы таксопарков вынуждены будут обновлять машины, и эти издержки закономерно станут закладываться в арендную ставку для водителей. Агрегаторы будут вынуждены пересмотреть текущие условия, чтобы водители, как минимум, могли сохранить свой текущий заработок. Важно понимать, что это вряд ли будет единоразово: изменения будут происходить постепенно, чтобы сгладить общественное мнение.
Говорить о том, что пассажиры столкнутся с катастрофически долгим ожиданием заказа, наверное, не приходится, поскольку рынок такси устроен таким образом, что баланс спроса и предложения регулируется ценой. Если предложение машин сократится, алгоритмы агрегаторов мгновенно отреагируют повышающими коэффициентами в часы пик, а высокий тариф, в свою очередь, снова сделает работу привлекательной для водителей — те, кто готов работать интенсивно, увидят в высоких ценах возможность заработка и будут перераспределяться на наиболее востребованные маршруты.
«Некоторые запаниковали, что, мол все пропало, непонятно, какие машины покупать и так далее. Машины, которые уже были у перевозчиков, не заставляют менять прямо завтра. Мне кажется, что ситуация не катастрофическая. Поэтому говорить о каком-то резком росте цен на услуги перевозчиков не приходится. Но то, что в целом они будут дорожать, сомнений нет», — считает автоэксперт Александр Дейч.
По его мнению, при текущих раскладах можно спрогнозировать рост стоимости на 10−20% в определенном годовом периоде.
Цвет авто.
Общественный Совет по развитию такси направил обращение региональным властям с призывом не поддерживать инициативу о введении обязательного цвета автомобилей такси. Попытки сделать такси определенного цвета в регионе предпринимались и ранее, но не увенчались успехом.
По оценке экспертов отрасли, такой закон может привести к массовому уходу перевозчиков с рынка, росту цен и увеличению доли нелегальных перевозок. По расчетам участников рынка, минимальная стоимость оклейки начинает от 95 тысяч рублей, перекраска обойдется в цену до 285 тысяч рублей. Эти расходы полностью ложатся на перевозчиков, а потом могут лечь и на пассажиров.
По данным Совета, в регионе зарегистрировано 6878 перевозчиков, из которых 5905 — самозанятые. В реестре числится более 25 тысяч автомобилей, и значительная их часть — это личные машины самозанятых. Большинство из них не сможет позволить себе вложить сотни тысяч рублей в перекраску личного авто.
«Купить локализованный автомобиль оранжевого цвета невозможно, их просто не производят. Это требование приведет к простому эффекту: люди уйдут с рынка. Причем именно из легального сегмента», — считают общественники.
Александр Дейч при этом напомнил, что регионы в данном случае могут самостоятельно принимать решения.
«Возьмите пример Москвы, где все такси жёлтого цвета, — говорит он. — Так называемые цветографические схемы такси — вопрос достаточно болезненный, потому что это вопрос денег. В основном машины не перекрашивают, в 99% случаев машины переклеивают пленкой».
Момент, связанный с переклейкой корпуса автомобиля, — это рост себестоимости поездки. Эксперт считает, что при таком раскладе эти затраты должны компенсироваться государством как организациям, так и самозанятым.
«Если этого не будут сделано, перевозчики станут отказываться работать, и это скажется на ценах агрегатора», — полагает Александр Дейч.
В итоге, по его мнению, в Нижнем Новгороде может возникнуть «серый сектор» перевозок такси: несколько новых перевозчиков организуются на уровне локального таксопарка и будут работать нелегально.