«Динамо» — «Зенит» и еще три игры завершат программу 22-го тура РПЛ

Первая игра дня состоится в Оренбурге, где одноименный клуб примет московский «Спартак». Матч начнется в 13:45 мск. В первой части сезона команды встречались в Москве, тогда победу одержали красно-белые (1:0). В турнирной таблице «Спартак» находится на 6-м месте, набрав 35 очков, тогда как «Оренбург» занимает 15-ю позицию с 18 очками. По итогам сезона в Лигу Пари (Первую лигу) напрямую вылетят 15-я и 16-я команды РПЛ, а 13-я и 14-я сыграют в стыковых матчах за право принять участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата страны с 4-м и 3-м клубами Первой лиги соответственно.
Во втором матче дня московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» сыграет с петербургским «Зенитом», встреча начнется в 16:00 мск. Петербургская команда продолжает борьбу за чемпионство, занимая 2-е место в турнирной таблице с 45 очками и на 4 очка отставая от лидирующего «Краснодара». Динамовцы же после зимней паузы набрали хороший ход и находятся на 8-м месте (30). В первом круге «Зенит» оказался сильнее (2:1). Чемпион СССР в составе «Зенита» Дмитрий Баранник в разговоре с ТАСС отметил, что стоит ждать принципиальный матч. «Матч станет настоящим испытанием для обеих команд: “Динамо” постарается укрепить свою позицию, а “Зенит” — доказать, что обладает необходимыми ресурсами для уверенной победы», — сказал он.
Также в воскресенье самарские «Крылья Советов», которые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (20), примут казанский «Рубин» (29), находящийся на 9-й позиции. Начало встречи — в 16:30 мск. В первой части чемпионата «Рубин» обыграл самарскую команду со счетом 2:0.
Заключительная игра тура пройдет в Москве на «РЖД-Арене», где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Матч начнется в 19:00 мск. Железнодорожники входят в число лидеров чемпионата и продолжают борьбу за медали, находясь на 4-м месте с 41 очком. 3-й идет калининградская «Балтика», набравшая 42 очка. «Акрон» расположился на 10-й строчке (22). В первом круге «Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью (1:1).
Программа 22-го тура РПЛ стартовала в субботу матчем в Грозном, где «Ахмат» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. ЦСКА дома оказался сильнее махачкалинского «Динамо» (3:1), «Краснодар» на своем поле одержал крупную победу над «Пари Нижний Новгород» (5:0), а «Балтика» на домашнем стадионе разгромила «Сочи» (4:0).