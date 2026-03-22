В Черном море у берегов Турции обнаружили американский морской беспилотник

Американский морской беспилотник был обнаружен у берегов Турции. Аппарат, разработанный компанией Sierra Nevada, потерял управление во время выполнения задания и оказался в прибрежной зоне.

Источник: Аргументы и факты

Американский морской беспилотник был обнаружен у берегов Турции. Об этом сообщает турецкое издание SavunmaSanayiST.

«Сегодня в районе Унье в провинции Орду местные жители, встретив беспилотный морской аппарат, выброшенный на берег, сообщили об этом властям», — пишет издание.

По данным СМИ, аппарат, разработанный компанией Sierra Nevada, потерял управление во время выполнения задания и оказался в прибрежной зоне.

Речь идет о морском дроне, который, как предполагается, является экспериментальной разработкой.

Ранее также сообщалось об обнаружении боеголовки ракеты на побережье Черного моря к северу от Стамбула. Как передавало агентство IHA, объект был найден местными жителями на пляже в деревне Ялыкей провинции Стамбул около 17:00 мск в четверг, после чего они обратились в жандармерию.

Сообщается, что прибывшие на место сотрудники жандармерии осмотрели боеголовку и установили отсутствие в ней взрывчатых веществ. После этого саперы уничтожили обнаруженный объект.