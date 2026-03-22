Власти Саудовской Аравии объявили персонами нон грата пять дипломатов Ирана

Саудовская Аравия объявила персонами нон грата пять сотрудников дипмиссии Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Несколько иранских дипломатов внесены властями Саудовской Аравии в число персон нон грата. Среди них пять сотрудников дипмиссии Тегерана в королевстве. Об этом уведомил телеканал Аш-Шарк.

Один из признанных персонами нон грата дипломатов является военным атташе. Подчеркивается, что внесенные в список лица должны покинуть страну в течение 24 часов.

Кроме того, известно, что в числе персон нон грата значится помощник военного атташе. Причиной обновления списка «нежелательных лиц» названа эскалация со стороны Ирана.

Между тем уже пять европейских стран призвали ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке. Британия, Германия, Франция, Италия и Нидерланды не поддержали американо-израильскую агрессию против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше