Трамп пригрозил отправить агентов ICE в аэропорты США

— Если радикальные левые демократы немедленно не подпишут соглашение, чтобы сделать нашу страну, и особенно наши аэропорты, снова свободными и безопасными, я направлю наших блестящих и патриотичных агентов ICE в аэропорты. Они будут обеспечивать безопасность так, как никто никогда раньше не виде, — написал американский лидер.
По его словам, агенты будут проводить немедленные аресты всех нелегальных иммигрантов, прибывших в страну, с особым акцентом на выходцев из Сомали. Трамп добавил, что «с нетерпением ждет» возможности увидеть сотрудников ICE в аэропортах.
В этот же день американский миллиардер Илон Маск предложил самостоятельно выплатить зарплаты работникам Администрации транспортной безопасности США (TSA), которые пострадали из-за приостановки работы правительства (шатдауна).
Шатдаун наступил в США 1 октября прошлого года. Это был первый полный шатдаун в стране за семь лет. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Что такое шатдаун в США и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».