Трамп пригрозил отправить агентов ICE в аэропорты США

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в аэропорты, если не будет прекращен частичный шатдаун Министерства внутренней безопасности. Соответствующий пост он опубликовал в субботу, 21 марта, в своей соцсети Truth Social.

— Если радикальные левые демократы немедленно не подпишут соглашение, чтобы сделать нашу страну, и особенно наши аэропорты, снова свободными и безопасными, я направлю наших блестящих и патриотичных агентов ICE в аэропорты. Они будут обеспечивать безопасность так, как никто никогда раньше не виде, — написал американский лидер.

По его словам, агенты будут проводить немедленные аресты всех нелегальных иммигрантов, прибывших в страну, с особым акцентом на выходцев из Сомали. Трамп добавил, что «с нетерпением ждет» возможности увидеть сотрудников ICE в аэропортах.

В этот же день американский миллиардер Илон Маск предложил самостоятельно выплатить зарплаты работникам Администрации транспортной безопасности США (TSA), которые пострадали из-за приостановки работы правительства (шатдауна).

Шатдаун наступил в США 1 октября прошлого года. Это был первый полный шатдаун в стране за семь лет. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Что такое шатдаун в США и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».

