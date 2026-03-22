В Северодвинске продолжаются игры заключительного тура в мужской высшей лиге регулярного чемпионата России, где уже определились все полуфиналисты.
Это стало известно после того, как «Нижегородец» уступил местной «Барракуде» со счётом 0:3, потеряв последние шансы на четвёртое место.
Не повезло и другой нижегородской команде. В решающей схватке за первую позицию в регулярке «Мининский», к сожалению, уступил архангельскому «Помору» — 3:4. Причём, решающий гол мы пропустили за 15 секунд до финальной сирены. У наших отличились Максим Волков (дважды) и Женис Каменов.
Пары полуфиналистов сформируются в воскресенье после завершения всех игр тура.
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше