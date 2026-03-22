22 марта в календаре: Международный день таксиста и Всемирный день водных ресурсов

Если день теплый — будет 40 теплых, а холодный — 40 холодных дней. Увидеть скворца — скоро весна. Чайка же прилетела — скоро лед пойдет. Жаворонок прилетел — к теплу. Зяблики — к стуже. Если сороки и галки прилетают на Сороки — к теплу. Сороки теплые — сорок дней будет теплых, если холодные — жди сорок холодных утренников. Если в этот день скотина напьется от таящих сосулек — будет хорошая весна. Если от Сретения до Сороков не шли дожди и не портилась дорога, то летом ожидалась засуха. Если в этот день на крышах лежит снег, то на Благовещение снег будет покрывать всю землю, а на Юрия — отдельные места. Воробьи чирикают особенно старательно перед потеплением. Теплый ветер — к дождливому лету. Созвездие Орион заметно выпрямляется — к осадкам через 1−2 суток. Чайка прилетела — скоро лед пойдет. Прилетел кулик на сороки из заморья, принес весну из неволья. Утренники каждый день, с 22 марта до 30 апреля — к жаркому лету. Если испечь из теста в этот день 40 шариков-колобков и ежедневно выбрасывать в окно по одному, так можно защитить свои посевы от морозов. Какая погода на Сорок сороков, такая же будет и в сенокос. Много галок и сорок — к теплым денькам впереди. Чайки кружатся — к ледоходу. Сильный мороз в этот день — к богатому урожаю проса. Как только с 22 марта пройдет 40 утренников — можно сеять гречиху. Листва еще не распустилась, но уже слышен первый гром — к голодному году. Если мать или жена, ожидающая сына или мужа с войны (из армии) будет молиться 40 мученикам Севастийским, мужчина вскоре вернется живым, здоровым и невредимым. По народному календарю считается, что предстоит еще сорок морозов.