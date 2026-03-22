22 марта в календаре: Международный день таксиста и Всемирный день водных ресурсов

Какой сегодня праздник.
День водкохлёбов День валяния дурака День Купидона Международный день таксиста День Балтийского моря Всемирный день водных ресурсов День Кап-кап-капели Международный день ластоногих Хакасский Новый год «Чыл Пазы» День Лиги арабских государств Всемирный день пантомимы Всемирный день доулы День памяти 40 святых Севастийских мучеников Праздник Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть бысть» День памяти преподобного Иоанна Лествичника День памяти святого мученика Урпасиана Никомидийского День памяти святого Кесария Назианина.
Именины.
Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.
Сороки, Сорок Сороков.
Дата получила свое название в честь сорока Севастийских мучеников — воинов-христиан, принявших мученическую смерть. Все они были родом из Каппадокии и служили в римском войске. Военачальник потребовал, чтобы христиане вместе с остальными солдатами принесли жертву языческим богам. После отказа их подвергли пыткам, а потом раздели и заставили стоять в покрытом льдом озере в течение ночи. К утру один из воинов не выдержал — и побежал к теплой бане. Однако, его место среди мучеников занял римлянин Аглаий, которого впечатлила стойкость духа христиан.
В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).
Хозяйки загодя выпекали из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников. Для этого использовали упругое, хорошо вымешанное тесто (2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г растительного масла, стакан сахара, 0,5 литра воды, немного соли), в качестве смазки — сладкий крепкий чай.
Печенье давали ребятне, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Детвора залезала на крыши, привязывала «жаворонков» к шестам и зазывала птиц скорей прилетать и приносить весну. Затем выпечку крошили и раскидывали по сторонам.
Впрочем, весна могла быть и обманчивой — утренние морозы еще бывали сильны. Чтобы защититься от «утренников», хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки 40 шариков — «сороки святые, колобаны золотые». Их полагалось по одному выбрасывать из окна в течение 40 дней.
События.
1675 год — в Англии основана Королевская обсерватория.
1841 год — в США запатентовано производство крахмала.
1874 год — в США впервые состоялась игра в большой теннис.
1895 год — в Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма.
1904 год — впервые в мире в газете опубликована цветная фотография.
1932 год — в советских газетах вышла статья-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?…».
1933 год — в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии.
1935 год — Персия официально переименована в Иран.
1943 год — трагедия в Хатыни в годы Великой Отечественной войны.
1951 год — создана первая в СССР Центральная студия телевидения.
1991 год — основана Спортивная федерация работников МВД РФ.
2010 год — вблизи аэропорта Домодедово самолёт Ту-204 компании «Авиастар-Ту» совершил жёсткую посадку, пострадали 8 человек.
2016 год — серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене), 38 погибших.
2017 год — теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне, 6 погибших.
2021 год — стрельба в супермаркете в Боулдере, Колорадо, 10 погибших.
2024 год — теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, более 140 погибших и более 300 пострадавших.
В этот день родились.
Антонис Ван Дейк (1599 — 1641 г.), фламандский художник, мастер парадного портрета.
Грегуар Мишонц (1902 — 1982 г.), французский художник.
Григорий Козинцев (1905 — 1973 г.), советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
Георгий Жжёнов (1915 — 2005 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Эндрю Ллойд Уэббер (1948 г.), английский композитор.
Фанни Ардан (1949 г.), французская актриса театра и кино, режиссер.
Валерий Сюткин (1958 г.), советский и российский певец и музыкант, Заслуженный артист России.
Александр Цекало (1961 г.), российский музыкант, актер, продюсер, телеведущий.
Риз Уизерспун (1976 г.), американская актриса и продюсер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и др.
Народные приметы.
Если день теплый — будет 40 теплых, а холодный — 40 холодных дней. Увидеть скворца — скоро весна. Чайка же прилетела — скоро лед пойдет. Жаворонок прилетел — к теплу. Зяблики — к стуже. Если сороки и галки прилетают на Сороки — к теплу. Сороки теплые — сорок дней будет теплых, если холодные — жди сорок холодных утренников. Если в этот день скотина напьется от таящих сосулек — будет хорошая весна. Если от Сретения до Сороков не шли дожди и не портилась дорога, то летом ожидалась засуха. Если в этот день на крышах лежит снег, то на Благовещение снег будет покрывать всю землю, а на Юрия — отдельные места. Воробьи чирикают особенно старательно перед потеплением. Теплый ветер — к дождливому лету. Созвездие Орион заметно выпрямляется — к осадкам через 1−2 суток. Чайка прилетела — скоро лед пойдет. Прилетел кулик на сороки из заморья, принес весну из неволья. Утренники каждый день, с 22 марта до 30 апреля — к жаркому лету. Если испечь из теста в этот день 40 шариков-колобков и ежедневно выбрасывать в окно по одному, так можно защитить свои посевы от морозов. Какая погода на Сорок сороков, такая же будет и в сенокос. Много галок и сорок — к теплым денькам впереди. Чайки кружатся — к ледоходу. Сильный мороз в этот день — к богатому урожаю проса. Как только с 22 марта пройдет 40 утренников — можно сеять гречиху. Листва еще не распустилась, но уже слышен первый гром — к голодному году. Если мать или жена, ожидающая сына или мужа с войны (из армии) будет молиться 40 мученикам Севастийским, мужчина вскоре вернется живым, здоровым и невредимым. По народному календарю считается, что предстоит еще сорок морозов.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
