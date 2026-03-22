ПСЖ разгромил «Ниццу» в чемпионате Франции, Сафонов отыграл «на ноль»

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 4:0 обыграл «Ниццу» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе победителей голы забили Нуну Мендеш (42-я минута, с пенальти), Дезире Дуэ (50), Дро Фернандес (81) и Варрен Заир-Эмри (85). На 61-й минуте красную карточку получил защитник «Ниццы» Юссуф Ндайишимийе.
Ворота ПСЖ в матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Вратарь провел девятый матч в чемпионате страны в текущем сезоне и в пятый раз сохранил ворота в неприкосновенности.
ПСЖ является лидером чемпионата Франции, команда после 26 матчей набрала 60 очков. «Ницца» идет на 15-м месте, имея в активе 27 очков после 27 игр. В следующем матче ПСЖ 3 апреля примет «Тулузу», «Ницца» на следующий день на выезде встретится со «Страсбуром».
В других матчах игрового дня «Тулуза» дома со счетом 1:0 обыграла «Лорьян». «Осер» на своем поле разгромил «Брест» (3:0), играя в меньшинстве с 6-й минуты после удаления вратаря команды Донована Леона.