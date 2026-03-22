Новосибирским водителям, облившим людей на обочине, грозит штраф 40 тысяч

Как пояснила Сиб.фм юрист Ирина Полушкина, если будет доказан умысел, такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ, что грозит штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом до 15 суток. Однако если в результате «водной атаки» пешеходу причинён значительный материальный ущерб на сумму более 5000 рублей, а злой умысел водителя подтверждён, правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).