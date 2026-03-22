Новосибирским водителям, облившим людей на обочине, грозит штраф 40 тысяч

В Новосибирске водители, которые намеренно обливают пешеходов из луж, могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы.
Как пояснила Сиб.фм юрист Ирина Полушкина, если будет доказан умысел, такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ, что грозит штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом до 15 суток. Однако если в результате «водной атаки» пешеходу причинён значительный материальный ущерб на сумму более 5000 рублей, а злой умысел водителя подтверждён, правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
В этом случае наказание может включать штраф до 40 000 рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет, а при наличии хулиганских побуждений — до пяти лет. Пострадавшим пешеходам юристы рекомендуют немедленно зафиксировать номер автомобиля, сделать фото или видео происшествия, найти свидетелей, сохранить все чеки на испорченные вещи и обратиться в полицию с заявлением и собранными доказательствами.