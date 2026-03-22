Сотрудники ТЦК сорвали свадьбу в Одессе, мобилизовав жениха

В Одессе не состоялось свадебное торжество из-за того, что жениха прямо перед церемонией мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). Видео из зала, где должно было пройти мероприятие, опубликовали украинские СМИ.
На кадрах видно накрытые столы и украшенный фотозоной зал. Женский голос за кадром сообщает, что жениха забрали представители ТЦК, и организаторам церемонии теперь необходимо забрать все приготовленное для праздника, передает Газета.ru.
Одна из самых обсуждаемых проблем на Украине — произвол военкомов. До этого сотрудники ТЦК в Виннице мобилизовали мужчину во время минуты молчания в память о погибших на фронте. На видео, опубликованном украинским изданием, видно, как несколько человек в военной и гражданской одежде тащат мужчину, который просит о помощи.
18 марта стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования пытались насильно мобилизовать ветерана боевых действий с инвалидностью. Пострадавший — доброволец, ушедший на фронт в 2022 году.
Ранее сотрудники ТЦК в Ровенской области задержали местного жителя, который проходил курс вакцинации от бешенства. Мужчину мобилизовали прямо на территории медицинского учреждения.