Редкие документы императоров и писателей РФ продадут на аукционе в Испании: указ Екатерины I и письмо Петра II уйдут с молотка

Так, на аукционе планируется продать указ с подписью Екатерины I, письмо Петра II о кончине сестры и другие материалы. Большинство императорских указов оценили в 2 тысячи евро. Самым дорогим лотом стал указ Екатерины I. Его оценивают в сумму от 15 до 20 тысяч евро.