Редкие документы императоров и писателей РФ продадут на аукционе в Испании: указ Екатерины I и письмо Петра II уйдут с молотка

В Испании выставили на торги имеющие отношение к истории России документы.

Источник: Комсомольская правда

Редкие документы российских писателей и императоров выставили на торги в Испании. Документы разместили на сайте аукционного дома International Autograph Auctions Europe S. L.

Так, на аукционе планируется продать указ с подписью Екатерины I, письмо Петра II о кончине сестры и другие материалы. Большинство императорских указов оценили в 2 тысячи евро. Самым дорогим лотом стал указ Екатерины I. Его оценивают в сумму от 15 до 20 тысяч евро.

Каким путем исторические документы из России оказались в Испании — пока не известно. По одной из версий, выдвинутых журналистами, их часть могла покинуть территорию России незаконно.

На торги также выставили письма Александра Куприна, Антона Чехова и Льва Толстого. На аукционе планируют продать, кроме того, письмо военачальника Алексея Орлова за 150 евро.

В России между тем продают автограф Виктора Цоя. Его хотят обменять на автомобиль или участок земли. При этом продавец также согласен продать подписанный плакат за 180 тысяч рублей.