Аллерголог Парих назвала пять способов борьбы с сезонной аллергией

Аллерголог и иммунолог из Нью-Йорка Пурви Парих представила перечень рекомендаций по борьбе с симптомами сезонной аллергии, актуальных в условиях аномально раннего потепления.
В беседе с CNBC Парих подчеркнула важность профилактического приема препаратов. По ее словам, начинать терапию следует при первых симптомах или даже до их появления, так как купировать уже развившуюся тяжелую реакцию значительно сложнее. Она отметила, что придерживается этой рекомендации в работе с пациентами, а также указала, что аналогичный подход применяют и другие специалисты.
Также специалист рекомендовала внимательно подходить к выбору препаратов. Она пояснила, что антигистаминные средства с суточным действием обычно более эффективны, однако при возникновении побочных эффектов, таких как головная боль или сонливость, нужно обратиться к врачу и рассмотреть альтернативы.
Для снижения нагрузки на организм в период высокой концентрации пыльцы, которая достигает пика в утренние часы, иммунолог рекомендует закрывать окна на ночь.
Кроме того, специалист обратила внимание на необходимость предотвращения попадания пыльцы в жилое пространство. По ее словам, пыльца может оседать на одежде и коже, поэтому после возвращения домой следует переодеваться и по возможности принимать душ.
Парих также указала, что пылевые клещи и перхоть домашних животных, несмотря на то что не относятся к сезонным аллергенам, способны усиливать симптомы аллергии на пыльцу. В этой связи она рекомендовала чаще стирать постельное белье, проводить уборку с использованием пылесоса и рассмотреть возможность использования очистителя воздуха с HEPA-фильтром.
