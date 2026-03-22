Дмитриев анонсировал дальнейшие действия ЕС по энергоносителям: Европа встанет «в конец очереди» за продуктами из РФ

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев оценил ситуацию с энергоресурсами в Европе. Он указал на «крупнейший за все время» кризис. По мнению главы РФПИ, ЕС «с гордостью» встанет в конец очереди за российскими энергоресурсами. Об этом он написал в соцсети Х.
Глава РФПИ подчеркнул, что принимаемые Европой меры по преодолению кризиса неэффективны. Он считает, что эти шаги не сгладят тяжелую ситуацию.
«Страны ЕС скоро попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они с гордостью встанут в конец», — прокомментировал Кирилл Дмитриев.
Кроме того, спецпредставитель президента РФ предрек Европе полную энергетическую изоляцию. По его словам, кризис связан с действиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава РФПИ счел предпринимаемые ей шаги безуспешными.