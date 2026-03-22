Зеленский: Украина и США продолжат переговоры 22 марта после встречи в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 марта, заявил, что встреча украинской и американской делегаций в Майами состоялась, а переговоры продолжатся 22 марта.
По его словам, украинскую сторону представляли глава офиса Кирилл Буданов*, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и замглавы офиса Сергей Кислица. С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента Крис Карран.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию, сообщил, что стороны обсудили ключевые вопросы и согласование подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам. Он также добавил, что украинская делегация представила доклад Зеленскому, передает ТАСС.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва не будет участвовать в переговорах между Киевом и Вашингтоном, о которых говорил Зеленский. Он также выразил надежду, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине будет носить временный характер.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.