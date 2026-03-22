Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Киева подтвердили отключения света и воды на левом берегу

Жители левого берега Киева внезапно столкнулись с отключениями — в домах пропал свет, а вместе с ним начались перебои с водой. Сообщения о сбоях быстро распространились в соцсетях и СМИ.

Источник: Life.ru

Как пишут украинские издания, первые сигналы о проблемах появились днём: в отдельных районах левобережья исчезло электричество, а водоснабжение стало нестабильным. Предварительно речь шла об аварии на одном из энергообъектов, однако официального подтверждения тогда не было.

Позже ситуацию прокомментировали городские власти. В Киевской городской администрации подтвердили, что перебои действительно связаны с аварией в электросети. В мэрии уточнили, что специалисты уже работают на месте и устраняют последствия повреждений. Восстановление подачи ресурсов идёт в оперативном режиме, однако точные сроки полного возвращения света и воды пока не называются.

Ранее Life.ru писал, что в подконтрольном киевскому режиму Запорожье без электричества остались десятки тысяч жителей — свет пропал почти у 50 тысяч абонентов. Тогда восстановление заняло время, а энергетикам пришлось поэтапно возвращать подачу в дома.

