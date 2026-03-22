До 64 выросло число пострадавших при обстреле израильского Арада из Ирана

Иран обстрелял израильский город Арад, десятки пострадавших госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших при обстреле израильского города Арад выросло до 64. Об этом информирует служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

«В больницы направлены 64 пострадавших, среди них 7 в тяжелом состоянии, 15 человек с ранениями средней тяжести и 42 человека с легкими ранениями», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Накануне в Армии обороны Израиля ЦАХАЛ информировали, что Иран запустил ракету по городу Арад. При этом сообщалось вначале о 30, а позже о 59 пострадавших.

Также сообщалось, что вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по израильскому городу Димона в ответ на атаку по ядерному объекту в Натанзе.

Тем временем несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном разгроме иранской армии, Тегеран продолжает наносить мощные контрудары, применяя ранее не использовавшееся вооружение.

Кроме того, КСИР заявил об уничтожении израильского истребителя F-16 в небе над Ираном.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше