До 64 выросло число пострадавших при обстреле израильского Арада из Ирана

Число пострадавших при обстреле израильского города Арад выросло до 64. Об этом информирует служба скорой помощи «Маген Давид Адом».
«В больницы направлены 64 пострадавших, среди них 7 в тяжелом состоянии, 15 человек с ранениями средней тяжести и 42 человека с легкими ранениями», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в Telegram-канале.
Также сообщалось, что вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по израильскому городу Димона в ответ на атаку по ядерному объекту в Натанзе.
Тем временем несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном разгроме иранской армии, Тегеран продолжает наносить мощные контрудары, применяя ранее не использовавшееся вооружение.
Кроме того, КСИР заявил об уничтожении израильского истребителя F-16 в небе над Ираном.