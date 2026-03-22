Опубликованы фото Ленина и Жириновского во время визита в Новосибирск

Яркий и неутомимый лидер ЛДПР бывал в Новосибирске многократно, но один из визитов запомнился особенно. В 2003 году, во время предвыборной кампании в Госдуму, его агитпоезд остановился на станции «Мошково». Несмотря на традиционную встречу с хлебом-солью, настроение у политика было не самым радушным. Как вспоминает корреспондент Ольга Орлова, Жириновский тогда жёстко высказался в адрес прессы, назвав журналистов «представителями самой мерзкой профессии». Позже, в 2012 году, он выступал в клубе «Отдых» на Богдашке, где и был запечатлён на фотографии, предоставленной для этого материала.