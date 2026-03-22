Опубликованы фото Ленина и Жириновского во время визита в Новосибирск

Новосибирск хранит уникальные страницы истории, связанные с редкими визитами государственных деятелей. Каждый такой приезд — от засекреченной остановки до громкой предвыборной речи — оставлял неизгладимый след в летописи города. Редакция Сиб.фм, изучив архивные документы и свидетельства, восстанавливает хронику этих исторических визитов.
Будущий вождь мирового пролетариата посетил эти места ещё до рождения самого Новосибирска. В марте 1897 года Владимир Ульянов, сосланный в село Шушенское, прибыл поездом на станцию Кривощёково на левом берегу Оби. Пересекая замёрзшую реку на санях в медвежьем тулупе, он добрался до станции Обь на правом берегу. Здесь, в будущем Новониколаевске, он провёл 11 часов 36 минут (696 минут), успел перекусить, купить билет до Красноярска и написать письмо матери, в котором отметил «поразительно однообразную» местность и увиденный недостроенный железнодорожный мост.
Долгие годы считалось, что «отец народов» никогда не бывал в городе. Однако в 2021 году краеведы обнаружили документы, свидетельствующие об обратном. Согласно им, в 1928 году поезд генсека совершил остановку на станции «Новосибирск-Главный». Очевидцы вспоминали, что Сталин вышел на перрон, прогулялся и даже пообщался с железнодорожниками. Строжайшая секретность и охрана стали причиной того, что официальных фотографий этого визита не существует.
Яркий и неутомимый лидер ЛДПР бывал в Новосибирске многократно, но один из визитов запомнился особенно. В 2003 году, во время предвыборной кампании в Госдуму, его агитпоезд остановился на станции «Мошково». Несмотря на традиционную встречу с хлебом-солью, настроение у политика было не самым радушным. Как вспоминает корреспондент Ольга Орлова, Жириновский тогда жёстко высказался в адрес прессы, назвав журналистов «представителями самой мерзкой профессии». Позже, в 2012 году, он выступал в клубе «Отдых» на Богдашке, где и был запечатлён на фотографии, предоставленной для этого материала.