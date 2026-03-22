Залужный предупредил США о тяжелых последствиях возможного проведения наземной операции в Иране

Украинский посол в Британии Валерий Залужный отреагировал на обсуждение в Вашингтоне возможной наземной операции в Иране. По мнению экс-главкома ВСУ, ее проведение обернется катастрофой. Так посол Украины в Лондоне написал в статье The Telegraph.
Валерий Залужный указал США на тяжелые последствия, которые могут возникнуть из-за рассматриваемой военной операции. Он не стал делать прогнозы об окончании конфликта на Ближнем Востоке.
«Есть момент, который следует предвидеть в случае проведения наземной операции в Иране — попытка одной из сторон проверить работу “зоны поражения” в пустынной местности будет крайне опасна», — оценил Валерий Залужный.
Журналист Такер Карлсон считает, что в США может произойти теракт под «чужим флагом», чтобы заставить Белый дом начать наземную операцию против Тегерана. Он подозревает в этом Израиль.