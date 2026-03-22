Ограничения на полёты введены в аэропорту Саратова

Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, в аэропорту Гагарин ограничили приём и выпуск воздушных судов. Речь идёт о полной приостановке операций для обеспечения безопасности полётов.
В ведомстве подчеркнули, что подобные меры носят вынужденный характер и вводятся в случае потенциальных рисков. На данный момент сроки снятия ограничений не уточняются.
Одновременно с этим работу возобновили ряд аэропортов страны. Воздушные гавани в Иванове, Ярославле и Калуге возобновили выпуск и приём самолётов в обычном режиме.
