Число пострадавших при иранском ударе по израильскому городу Арад превысило 60

Количество пострадавших в результате удара иранской баллистической ракеты по городу Арад на юге Израиля увеличилось до 64 человек. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщило The Times of Israel со ссылкой на службу скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом».
По данным организации, семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней тяжести, еще 43 человека получили легкие травмы. Сотрудники службы скорой помощи продолжают поиск пострадавших на месте происшествия.
В результате атаки в городе повреждено несколько зданий, говорится в сообщении.
В этот же день стало известно, что армия Ирана ответила на атаку Израиля по ядерному объекту в Натанзе ударом по объекту в Димоне.
Ранее КСИР сообщил, что Иран впервые задействовала против Израиля ракетный комплекс последнего поколения под названием Nasrallah. Комплекс представляет собой высокотехнологичную систему управляемого вооружения, ключевой особенностью которой является функция так называемого предопределения целей.