Число пострадавших при иранском ударе по израильскому городу Арад превысило 60

Количество пострадавших в результате удара иранской баллистической ракеты по городу Арад на юге Израиля увеличилось до 64 человек. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщило The Times of Israel со ссылкой на службу скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом».