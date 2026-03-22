Андреева и Медведев успешно прошли соперников по «Мастерсу» в Майами

Россиянка Мирра Андреева победила чешку Марию Боузкову (32-й номер посева турнира) в третьем круге «Мастерса» WTA в Майами, штат Флорида. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Андреевой.

Источник: Life.ru

В четвёртом круге Мирра, посеянная на турнире под восьмым номером, сыграет с канадкой Викторией Мбоко (10-й номер турнира), которая выбила россиянку Анастасию Захарову.

В мужской сетке Даниил Медведев одержал победу над японцем Рэем Сакамото во втором круге. Девятый номер посева проиграл первую партию, но затем перехватил инициативу, итоговый счёт — 6:7 (10:12), 6:3, 6:1 в пользу Медведева. Сакамото получил специальное приглашение на турнир.

В третьем круге Даниил встретится с победителем противостояния между аргентинцами Франсиско Черундоло и Тьяго Агустином Тиранте. Черундоло имеет 18-й номер посева. Тиранте попал в основную сетку как лаки-лузер.

Напомним, на прошлом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Медведев дошёл до финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) в пользу второй ракетки мира.

Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше