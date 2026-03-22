В Роспотребнадзоре назвали инфекции, переносчиками которых могут быть клещи

Ранее Бабура рассказала РИА Новости, что инфекции, например, вирус клещевого энцефалита можно получить и без укуса клеща. При употреблении сырого молока или молочных продуктов, не прошедших термическую обработку. Вирус попадает в молоко, если животное укусил клещ. Есть и еще пути заражения клещевыми инфекциями — если раздавить клеща руками или при расчесывании укуса.