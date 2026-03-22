Женщина умерла в самолете, но рейс продолжался: пассажирам пришлось терпеть жуткое соседство 13 часов

Пассажиры рейса Гонконг-Лондон авиакомпании British Airways стали свидетелями жуткого инцидента. В первый час полета на борту скончалась женщина. Следующие 12 часов пассажиры провели в «кошмаре». Экипаж не стал сажать самолет после смерти 60-летней женщины. Тело находилось на борту на протяжении всего полета. Об этом подробно пишет газета The Sun.
В материале уточняется, что смерть пассажира не всегда становится основанием для экстренной посадки самолета. Члены экипажа попытались решить стрессовую ситуацию. Они накрыли тело одеялом и унесли в хвостовую часть самолета.
Позже пассажиры и бортпроводники стали ощущать неприятный запах. Как оказалось, пространство в хвостовой части самолета нагрелось. После приземления шокированные пассажиры еще 45 минут оставались на борту. Полиция проводила необходимую проверку. Некоторые члены экипажа после случившегося взяли перерыв на восстановление, отмечает газета.
Ранее KP.RU писал, что страшный инцидент случился на рейсе в Анталью. Пассажирка умерла во время полета после отказа в вынужденной посадке. Женщина резко почувствовала себя плохо.