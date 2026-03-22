Женщина умерла в самолете, но рейс продолжался: пассажирам пришлось терпеть жуткое соседство 13 часов

Пассажиры рейса Гонконг-Лондон авиакомпании British Airways стали свидетелями жуткого инцидента. В первый час полета на борту скончалась женщина. Следующие 12 часов пассажиры провели в «кошмаре». Экипаж не стал сажать самолет после смерти 60-летней женщины. Тело находилось на борту на протяжении всего полета. Об этом подробно пишет газета The Sun.