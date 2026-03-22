В украинской Виннице мужчину насильно мобилизовали во время минуты молчания

Источник: Аргументы и факты

В городе Винница в центральной части Украины мужчину насильно затолкали в автомобиль ТЦК (аналог военкомата) во время минуты молчания по погибшим солдатам ВСУ. Об этом сообщает издание «Страна».

На опубликованном видеоролике видно, как четверо сотрудников военкомата схватили мужчину на улице и силой посадили в легковой автомобиль. Прохожие, мужчины и женщины, пытались помешать действиям сотрудников, но их попытки оказались безрезультатными.

Власти Украины в последнее время сталкиваются с нехваткой личного состава в вооруженных силах, а действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан нередко становятся причиной скандалов и протестов. В сети распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых мужчин увозят в микроавтобусах с применением физической силы.

В январе этого года новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о коррупции и злоупотреблении служебными обязанностями в системе ТЦК и СП.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

