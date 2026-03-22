Отельер Бирсин: турецкие отели заинтересованы в найме русскоязычного персонала

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Требований национального признака при найме персонала на работу в отели нет, за последние годы в турецких отелях кратно выросло число русскоязычного персонала, однако в большей степени предпочтение при найме отдают местным жителям. Об этом ТАСС рассказал турецкий отельер Артур Бирсин.
«В Турции в последнее время возросло количество русскоязычного персонала. Российских гостей и гостей из стран СНГ становится намного больше и, соответственно, с ними комфортнее говорить на своем языке. Далеко не все обладают навыком разговора на иностранных языках», — подчеркнул он.
Жестких требований к национальности нет. «Однако нам проще как работодателям нанять местных сотрудников, потому что в таком случае возникает меньше вопросов с их размещением, к тому же им не нужны рабочие визы», — рассказал отельер.
При этом в отелях принимают гостей и работников из разных стран. «С таким персоналом туристы могут объясниться на своем родном языке, где-то попросить дополнительную уборку», — пояснил Бирсин.
«Чем больше иностранного персонала работает в отеле, тем для конкретного туриста будет выше уровень сервиса, потому что ему проще будет объяснить свои намерения», — заключил он.