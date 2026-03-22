Удары Ирана были лишь «сюрпризами»: в Тегеране заявили о «беспрецедентном» ответе в случае захвата острова Харк

Tansim предрекло США беспрецедентный ответ Ирана в случае захвата острова Харк.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные дадут жесткий ответ, если США попытаются захватить остров Харк. Он будет мощнее предыдущих ударов, которые были лишь «сюрпризами». Об этом пишет агентство Tansim со ссылкой на источник.

В статье возможный ответ Тегерана на попытку США захватить остров назван «беспрецедентным». Источник предположил, что Иран в таком случае может создать небезопасную ситуацию, в том числе, в Красном море.

«Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом», — заверил собеседник агентства.

Стало известно, что Вашингтон оказывает давление на государства Персидского Залива. США требуют от стран выплат за участие Белого дома в иранском конфликте. Война против Тегерана обходится Вашингтону в 41,6 миллиона долларов в час.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
