МИД ОАЭ: Коалиция из 22 стран готова обеспечить безопасность в Ормузском проливе

22 государства, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Японию и Австралию, выразили готовность внести вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе МИД ОАЭ, соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.
В заявлении отмечается, что закрытие пролива нарушает принципы Конвенции ООН по морскому праву, препятствует работе глобальных цепочек поставок и представляет угрозу для всего мира. Страны-подписанты приветствуют приверженность участников подготовительного планирования и выражают готовность содействовать мерам по обеспечению безопасного судоходства.
До этого президент США Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он отметил, что США вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в этом районе.
Однако глава Белого дома встретил целый ряд отказов. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не ответит на призыв Дональда Трампа направить военные корабли в Ормузский пролив. Также против выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. А глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев емко высказался об этом.