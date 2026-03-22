МИД ОАЭ: Коалиция из 22 стран готова обеспечить безопасность в Ормузском проливе

22 государства, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Японию и Австралию, выразили готовность внести вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе МИД ОАЭ, соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Подписантами документа стали Австралия, Бахрейн, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, ОАЭ, Румыния, Словения, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехия, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония.

В заявлении отмечается, что закрытие пролива нарушает принципы Конвенции ООН по морскому праву, препятствует работе глобальных цепочек поставок и представляет угрозу для всего мира. Страны-подписанты приветствуют приверженность участников подготовительного планирования и выражают готовность содействовать мерам по обеспечению безопасного судоходства.

До этого президент США Дональд Трамп призвал европейские и азиатские страны направить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он отметил, что США вскоре обеспечат безопасность и свободу навигации в этом районе.

Однако глава Белого дома встретил целый ряд отказов. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не ответит на призыв Дональда Трампа направить военные корабли в Ормузский пролив. Также против выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. А глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев емко высказался об этом.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
