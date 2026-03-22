Мастер спорта СССР по карате Риш поделился воспоминаниями о Чаке Норрисе

«Чак всегда оставался простым человеком. С ним было очень легко общаться. Вы видели его фильмы — он играл сам себя. У него нет наигранности», — рассказал Риш.
Активно заниматься спортом Норрис начал уже во взрослом возрасте, но это не помешало ему получить черный пояс по карате, дзюдо, тхэквондо, джиу-джитсу и тансудо. Именно это дало актеру возможность попасть в Голливуд и преподавать там боевые искусства участникам съемок.
«Когда я был маленьким мальчиком, моя жизнь была сложная. Но это пошло мне на пользу. Эти трудности научили меня, сделали меня сильнее, что сделало возможным достичь успеха в жизни», — говорил Норрис о раннем периоде жизни.
Впервые в России актер оказался в в 1989 году, когда прилетел в Ленинград. Актер поставил себе цель оценить уровень единоборств в стране, однако первым делом захотел увидеться со своими старыми друзьями — Олегом и Арнольдом Ришам.
«Первое, с чего мы начали встречу, привезли его на зимний стадион со всей его делегацией и командой и устроили показательные выступления почти всех видов единоборств, которые были в то время в Ленинграде. Это достаточно впечатлило Чака», — вспоминает Арнольд Риш.
«Путь дракона» стал первым одним из первых фильмов, в котором снялся Норрис. Участие в картине также принял Брюс Ли, оба актера были в хороших отношениях. Именно этот проект принес славу Норрису и помог его дальнейшему продвижению по карьере.
При этом его деятельность актера не была ограничена только съемками в кино.
«Его человеческие качества проявились абсолютно четко в сериале “Крутой Уокер”. Этот персонаж — человек немногословный, но очень значительный, который нес все время добро. И Чак был такой по жизни. Он всегда был готов услышать тебя», — поделился Риш.
Свой вклад актер внес и в борьбу с наркоманией, основав для этого отдельный фонд. Благотворительности Норрис уделял много времени, и все его ученики и сторонники также подключались к помощи, отметил Риш.
«Чак Норрис удивительный светлый человек был. Даже нелепо говорить, что был, потому что мне кажется, что такие люди будут жить вечно. Улыбчивый, щедрый на эмоции, что, наверное, должно быть не свойственно человеку, который играл таких персонажей жестких, сильных, волевых. На самом деле мне он показался мягким добрым человеком. Абсолютно открытым, идущим на контакт даже с незнакомыми людьми», — рассказал Морозов.
Сценарист Андрей Золотарев 20 марта рассказал «Известиям», что Норрис был из тех, на ком держалась история фильмов в жанре экшен. Это был один из последних «могикан», на которых держалась история экшен-фильмов, и который сам из себя представлял очень мощного человека, которых так любят в России. Золотарев признался, что ассоциирует фильмы с участием Чака Норриса с детством.
О смерти актера на 87-м году жизни в этот же день сообщили его родственники. Норрис получил широкую известность благодаря ролям в боевиках 1980-х годов, но в последние десятилетия редко появлялся на экране. Он обладал черным поясом по нескольким видам единоборств.