Зеленский заявил, что делегации Украины и США продолжат переговоры 22 марта

Первая часть переговоров между сторонами прошла 21 марта. Контакты будут продолжены, заверил бывший комик. Новая беседа намечена на 22 марта.
Зеленский не предоставил подробностей беседы между членами делегаций. Он анонсировал продолжение контактов по урегулированию конфликта.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию также не приостанавливались. По его словам, диалог ведется практически ежедневно. Американский лидер предрек значительный прогресс в урегулировании.