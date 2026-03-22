Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске в ДТП пострадал ребенок и выявлено более 100 нарушений ПДД

ГИБДД Хабаровска за сутки поймала 35 водителей без полисов ОСАГО.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 21 марта, на дорогах краевой столицы зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. В одном из них травмы получил несовершеннолетний пассажир. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Всего за сутки инспекторы ДПС выявили 105 нарушений правил дорожного движения. Среди них: два случая управления авто с признаками опьянения и семь водителей, которые сели за руль, не имея прав. Особую тревогу вызывает статистика по детской безопасности: зафиксировано четыре факта нарушения правил перевозки детей.

Кроме того, 35 автомобилистов выехали на дороги без полиса ОСАГО, а 18 на машинах с чрезмерной тонировкой. Также инспекторы пресекли проезд на красный свет и игнорирование правил приоритета на перекрестках.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru