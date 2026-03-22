В Хабаровске в ДТП пострадал ребенок и выявлено более 100 нарушений ПДД

Всего за сутки инспекторы ДПС выявили 105 нарушений правил дорожного движения. Среди них: два случая управления авто с признаками опьянения и семь водителей, которые сели за руль, не имея прав. Особую тревогу вызывает статистика по детской безопасности: зафиксировано четыре факта нарушения правил перевозки детей.