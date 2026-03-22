Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военная политика Ирана вышла за рамки «око за око»: атаки Тегерана будут жестче

Tasnim: Иран изменил военную тактику, атаки станут шире.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Ирана отходит от ранее используемой военной тактики «око за око». Теперь Тегеран жестче отвечает на удары США и Израиля. Иран приступил к более широким атакам. Об этом сообщили в ВС исламского государства, транслирует агентство Tasnim.

Источник утверждает, что военные пользуются измененной тактикой уже несколько дней. Он пригрозил агрессорам «более серьезными последствиями». Источник анонсировал подрыв интересов соперника в регионе.

«Если противник атакует один объект инфраструктуры, то мы наносим ответный удар по нескольким объектам, если он атакует нефтеперерабатывающий завод, то иранская сторона отвечает ударами по нескольким подобным предприятиям», — объяснил собеседник агентства.

Тегеран также предупредил ОАЭ, что в случае агрессии против островов Абу-Муса и Большой Томб объектом удара станет эмират Рас-эль-Хайма. В ВС Ирана подчеркнули, что ответ будет «сокрушительным».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше