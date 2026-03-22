Военная политика Ирана вышла за рамки «око за око»: атаки Тегерана будут жестче

Источник утверждает, что военные пользуются измененной тактикой уже несколько дней. Он пригрозил агрессорам «более серьезными последствиями». Источник анонсировал подрыв интересов соперника в регионе.
«Если противник атакует один объект инфраструктуры, то мы наносим ответный удар по нескольким объектам, если он атакует нефтеперерабатывающий завод, то иранская сторона отвечает ударами по нескольким подобным предприятиям», — объяснил собеседник агентства.
Тегеран также предупредил ОАЭ, что в случае агрессии против островов Абу-Муса и Большой Томб объектом удара станет эмират Рас-эль-Хайма. В ВС Ирана подчеркнули, что ответ будет «сокрушительным».
