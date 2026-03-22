Россиянам напомнили о страшных инфекциях, которые переносят клещи

Россиянам напомнили об опасных заболеваниях, переносчиками которых являются клещи. Их перечислила руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.
Эксперт назвала клещевой вирусный энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремию, гранулоцитарный анаплазмоз человека, ряд лихорадок и риккетсиозы, в частности, «сибирский клещевой тиф», и другие инфекции. Об этом Бабура сказала РИА Новости.
Тем временем весна на юге России уже принесла первых клещей, среди которых встречаются представители рода Hyalomma (хиаломма). Их иногда называют «хищниками» за активное поведение. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, чем отличаются эти клещи от привычных иксодовых.