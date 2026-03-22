Россиянам рассказали, как получить 11 дней отдыха подряд на майских

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Короткий отпуск в конце апреля или между майскими праздниками в 2026 году позволит работающим россиянам получить до 11 дней отдыха подряд. Об этом ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
Она напомнила, что апрель является одним из самых выгодных по деньгам месяцем для отпуска, в отличие от мая.
«Если вы готовы немного потерять в доходе ради продолжительного отдыха, оптимальным вариантом будет взять отпуск с 4 по 8 мая. В сочетании с официальными праздничными и выходными днями вы получите целых 11 дней отдыха, потратив всего 5 дней отпуска», — сказала Богданова-Шемраева.
В свою очередь, чтобы увеличить продолжительность отдыха без потерь в выплатах и количестве отпускных дней, можно взять отпуск с 27 по 30 апреля. В этом случае при использовании всего 4 дней отпуска можно отдохнуть 9 дней подряд (с учетом субботы и воскресенья 25−26 апреля и праздничных дней 1−3 мая).