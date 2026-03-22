Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с критикой непримиримой позиции Евросоюза в отношении запрета поставок российского газа находит сильный отклик среди европейцев. Такое мнение в пятницу, 20 марта, выразил портал L"AntiDiplomatico.
— Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже и так переживающей энергетический кризис, — пишет издание.
Портал также обратил внимание на слова Пескова о народном недовольстве в Европе, отметив позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российского газа, несмотря на ухудшение экономического положения ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке.
20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность того, чтобы разрешить странам Европейского союза покупать газ из России, даже если в Европе будет нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии.
После решений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отношении энергоресурсов из РФ для нее наступает «зима». Так ранее ситуацию с энергетикой в ЕС прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. До этого он уже обращал внимание, что стоимость газа в Европе выросла на 26 процентов буквально за сутки.