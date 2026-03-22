В России готовят обязательную маркировку автозапчастей

Проектом постановления установлены сроки поэтапного введения обязательной маркировки компонентов транспортных средств. В частности, с 1 сентября 2026 года начнётся обязательная регистрация в информационной системе маркировки. С 1 декабря 2026 года станет обязательной маркировка и представление в систему данных о вводе товаров в оборот. С 1 декабря 2027 года в систему будут вноситься сведения об обороте товаров и их выводе из оборота.