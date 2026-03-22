В России готовят обязательную маркировку автозапчастей

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку автозапчастей поэтапно с 1 сентября текущего года. Соответствующий проект постановления правительства разработан министерством и размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Минпромторг теперь уполномочен устанавливать правила для центров поддержки экспорта. Согласно проекту, с 1 сентября 2026 года планируется поэтапное внедрение обязательной маркировки автозапчастей. Это касается определённых типов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин.
Проектом постановления установлены сроки поэтапного введения обязательной маркировки компонентов транспортных средств. В частности, с 1 сентября 2026 года начнётся обязательная регистрация в информационной системе маркировки. С 1 декабря 2026 года станет обязательной маркировка и представление в систему данных о вводе товаров в оборот. С 1 декабря 2027 года в систему будут вноситься сведения об обороте товаров и их выводе из оборота.
В министерстве заявили, что в России наблюдается значительная доля нелегального оборота автозапчастей. Это приводит к тому, что потребители получают некачественную и небезопасную продукцию. В автомобильной отрасли растет число нарушений, связанных с ввозом и продажей контрафактных автозапчастей для легковых автомобилей. Также отмечается несоблюдение обязательных требований к безопасности, которые установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза.
Минпромторг сообщил, что механизмы маркировки уже протестированы в рамках эксперимента. Он проходит в России с 25 февраля 2025 года до 31 августа 2026 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 22 февраля 2025 г. № 202.