ГАИ оштрафовала мэрию Владивостока за неровности на Рудневском мосту

Госавтоинспекция Владивостока привлекла к административной ответственности собственника Рудневского моста — администрацию города. Поводом стало нарушение требований ГОСТ к эксплуатационному состоянию проезжей части: на мосту выявлены выступы и углубления в зоне деформационных швов.
Нарушение было зафиксировано сотрудниками дорожного надзора в ходе планового обследования улично-дорожной сети. Согласно пункту 5.2.5 ГОСТ Р 50597−2017, на проезжей части не допускаются неровности, способные повлиять на безопасность движения. В данном случае речь идёт о дефектах деформационных швов, которые уже не раз становились предметом жалоб горожан.
В отношении администрации Владивостока составлен протокол по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Размер штрафа для юридического лица по этой статье может составлять до 300 тысяч рублей. Работы по восстановлению покрытия были проведены муниципальной службой «СГТ» в ночь с 20 на 21 марта.
Это уже не первый случай привлечения мэрии к ответственности за состояние дорог. В предыдущие годы ГАИ неоднократно штрафовала администрацию за дефекты асфальтового покрытия, отсутствие разметки и неудовлетворительное состояние тротуаров.
В Госавтоинспекции напомнили, что участники дорожного движения могут круглосуточно сообщать о нештатных ситуациях на дорогах. В случае выявления нарушений инспекторы будут оперативно реагировать и привлекать виновных лиц к ответственности.