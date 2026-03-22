ГАИ оштрафовала мэрию Владивостока за неровности на Рудневском мосту

В отношении администрации Владивостока составлен протокол по статье 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Размер штрафа для юридического лица по этой статье может составлять до 300 тысяч рублей. Работы по восстановлению покрытия были проведены муниципальной службой «СГТ» в ночь с 20 на 21 марта.