Дерматолог Линч рассказал, как распознать рак по состоянию ногтей

Консультант-дерматолог Магнус Линч предупредил о необходимости внимательного наблюдения за состоянием ногтей, которые могут первыми сигнализировать о развитии меланомы. Хотя рак кожи традиционно ассоциируется с изменениями родинок, болезнь может поражать и труднодоступные места.
По словам доктора Линча, ногти отражают внутренние процессы организма, включая дефицит питательных веществ и наличие различных патологий. В разговоре с The Sun он рассказал, на какие признаки следует обращать внимание, чтобы вовремя выявить возможное развитие меланомы.
Первым признаком является появление темной полосы на ногте — коричневой или черной. Она может возникнуть на любом пальце и нередко принимается за синяк.
Второй признак — отслоение ногтя от ногтевого ложа, при котором свободный край визуально увеличивается.
Третьим возможным симптомом считается расслоение или растрескивание ногтевой пластины, что может быть связано с ее ослаблением.
Четвертый признак — появление бугорка или узелка под ногтем, а также неравномерной пигментации.
Пятым симптомом может быть утолщение ногтя, которое, как отмечается, в отдельных случаях связано с редкими генетическими нарушениями, повышающими риск развития различных опухолей.
Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Лейла Ханнбек подчеркнула, что наличие подобных симптомов не всегда указывает на рак, однако требует медицинского обследования, поскольку ранняя диагностика имеет решающее значение.
Специалисты также обращают внимание, что подногтевая меланома чаще диагностируется на поздних стадиях. В связи с этим при любых изменениях ногтей рекомендуется обращаться к врачу.
Отмечается, что при раннем выявлении меланома, в том числе в области ногтей, хорошо поддается лечению. Врачи советуют регулярно осматривать не только ногти, но и другие труднодоступные зоны, включая кожу головы, участки за ушами, подошвы и кисти рук.
