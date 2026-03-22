Отец спас троих детей из горящего дома в селе Тополево

Настоящий подвиг совершил глава семейства в селе Тополево Хабаровского района. Когда в частном доме на улице Гаражной вспыхнуло пламя, мужчина успел вывести на улицу троих детей еще до приезда пожарных. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, огонь быстро охватил комнату и крышу кирпичного здания. Пожарные, прибывшие на место, не только боролись с пламенем на площади 70 квадратных метров, но и вынесли из пристроенной котельной газовый баллон, предотвратив взрыв. Хозяин дома и его супруга получили ожоги, медики оказали им помощь на месте.
Кроме того, в Хабаровске на улице Промывочной спасатели тушили иномарку, которая вспыхнула после удара о столб. Всего за сутки в крае произошло пять техногенных пожаров. Несмотря на происшествия, ситуация в регионе остается стабильной, на контроле МЧС находится одна туристическая группа.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru