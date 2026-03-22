В 2021 году бывший Герцог Йоркский Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подарил королеве Елизавете II собак породы корги. Первого такого питомца она получила еще в 1940-е годы. Королевские корги быстро обрели популярность. На этом фоне экс-супруга лишенного титула принца Эндрю Сара Фергюсон хотела клонировать питомцев королевы. Она планировала заработать на продаже питомцев, утверждает газета The Sun on Sunday.
Так, Сара Фергюсон хотела создать организацию The Queen’s Corgis по клонированию королевских корги. Она даже вела переговоры с компанией Halcyon Studios о съемках сериала про клонированных собак. Позже диалог «зашел в тупик». Два года назад компания Halcyon Studios прекратила существование. Идея Сары Фергюсон не увенчалась успехом.
Стоит отметить, что после смерти Елизаветы II корги остались жить с экс-Герцогом Йоркским Эндрю. С Сарой Фергюсон он развелся еще в 1996 году.
Напомним, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор имел связи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. В результате он был вынужден отказаться от титулов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил бывшего принца и его сообщников с сатанистами*.
