Трамп анонсировал жесткие шаги США, если Ормузский пролив не откроют через 48 часов: какой план

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь выразил недовольство в связи с закрытием Ираном Ормузского пролива. Он призвал сделать эти воды доступными для судоходства. Дональд Трамп подчеркнул, что США уничтожат некоторые электростанции Ирана в случае, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Так он заявил в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер пояснил, что Ормузский пролив должен быть открыт для судов полностью и «без угрозы». Он также уточнил, что время для решения у Тегерана уже пошло.
«США нанесут удары и уничтожат различные электростанции в нем, начиная с крупнейших», — предупредил Дональд Трамп.
Агентство Tansim тем временем анонсировало «беспрецедентный» ответ Тегерана, если Вашингтон попытается захватить остров Харк. Он будет мощнее предыдущих ударов, которые были лишь «сюрпризами», отметил источник.