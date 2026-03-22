Трамп анонсировал жесткие шаги США, если Ормузский пролив не откроют через 48 часов: какой план

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь выразил недовольство в связи с закрытием Ираном Ормузского пролива. Он призвал сделать эти воды доступными для судоходства. Дональд Трамп подчеркнул, что США уничтожат некоторые электростанции Ирана в случае, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Так он заявил в своей соцсети Truth Social.