В Приморье утвержден план по раздельному сбору мусора до 2030 года

В крае началась системная работа по переходу на раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура добилась от регионального оператора и министерства ЖКХ принятия четкого плана мероприятий на ближайшие пять лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Проверка показала, что ранее плана внедрения системы раздельного сбора отходов не существовало, а количество контейнеров для «разделки» за последнее время сократилось на 26%. Прокурор внес представления, и теперь ситуация меняется.
Утвержденный план на 2026−2030 годы предусматривает создание более 500 специализированных площадок, закупку свыше 800 контейнеров для раздельного сбора и приобретение трех дополнительных мусоровозов. Уже сейчас региональный оператор отремонтировал и обновил больше 100 контейнеров в районах края.
Все это делается в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», одна из ключевых целей которого — обеспечить сортировку 100% твердых коммунальных отходов в регионе. Исполнение плана находится под надзором природоохранной прокуратуры.