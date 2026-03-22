В ГД рассказали о праве на пенсию для тех, кто никогда не работал

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия является социальным государством, в котором право на получение пенсии имеют даже те, кто никогда не работал. Это подчеркнул в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«У нас есть такие случаи, такие примеры: гражданин может ни одного дня в своей жизни не работать — ну, всякие могут быть в жизни обстоятельства. Но ему гарантировано, что, достигнув пенсионного возраста, он будет получать социальную пенсию», — сказал Нилов.
Депутат отметил, что социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая пенсия (для граждан, имеющих необходимые пенсионные баллы и трудовой стаж). «Но, если ты ни дня не работал, тебе все равно государство обеспечит тот самый минимум: то есть, социальная пенсия и доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума», — подчеркнул глава комитета.
Нилов напомнил, что социальный характер государства закреплен в Конституции РФ, и все законодательство исходит из этого.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Базовый размер пенсии вырастет с около 8,8 тыс. рублей до 9,4 тыс. рублей. Доплата до уровня прожиточного минимума устанавливается пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Так, например, в Москве прожиточный минимум пенсионера на 2026 год установлен на уровне почти 19 тыс. рублей.