Аферисты развели хабаровскую экс-госслужащую на 3 млн, напугав ее проверкой

В Хабаровском крае мошенники обманули 71-летнюю женщину на 2,79 миллиона рублей, представившись сотрудниками власти и правоохранительных органов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Накануне пожилой горожанке позвонил якобы сотрудник краевого правительства и сообщил о служебной проверке в отношении неё как бывшей госслужащей. Через несколько минут поступил вызов от другого незнакомца — на этот раз «сотрудника полиции», — который заявил старушке, что с её счёта перевели 600 тысяч рублей преступнику, находящемуся в розыске, и теперь против неё могут возбудить уголовное дело.
В следующие дни пожилой хабаровчанке звонили лжесотрудники банка, которые узнали у неё данные о счетах и суммах. Аферисты убедили пенсионерку, что её деньги в опасности, и их нужно перевести на «безопасный» счёт. По указанию злоумышленников старушка через банкомат перевела 790 тысяч рублей по продиктованным реквизитам, а ещё 2 миллиона рублей отдала из рук в руки курьеру во дворе дома. После этого связь с аферистами прервалась.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Как напомнили в надзорном ведомстве, настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с просьбами перевести деньги на «безопасный» счёт и не требуют личные данные по телефону.