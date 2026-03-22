США назвали Россию одной из главных угроз в официальном докладе разведки

Правительство США считает, что главные угрозы для страны исходят от России, Китая, Ирана, КНДР и Пакистана. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили на сайте разведывательного сообщества об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026) в ежегодном докладе.

Правительство США считает, что главные угрозы для страны исходят от России, Китая, Ирана, КНДР и Пакистана. Об этом в субботу, 21 марта, сообщили на сайте разведывательного сообщества об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026) в ежегодном докладе.

— Надежный потенциал ядерного сдерживания США продолжает обеспечивать нашу безопасность здесь, на родине. Однако Китай, Россия, КНДР, Иран и Пакистан проводят исследования и разработки целого ряда новых, передовых или традиционных систем доставки ракет с ядерными и обычными боеголовками, способных поразить территорию нашей страны, — говорится в докладе.

В разведсообществе также утверждают, что, несмотря на растущее распространение ударных беспилотников, перечисленные страны «будут и впредь отдавать приоритет передовым ракетам, способным представлять угрозу для США».

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 16 марта, заявил о том, что его коллега из России Владимир Путин боится Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что НАТО — это Америка, а не Европа.

Ранее Трамп заявил, что Североатлантический альянс ждет «очень плохое будущее», если страны-члены откажутся помогать США в разблокировке Ормузского пролива. По словам президента, Америка «не должна была помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказала помощь.

